Europabad und Wertstoffhof bleiben Mittwoch zu

Wetzlar. Die Streiks im öffentlichen Dienst gehen weiter. Das trifft am Mittwoch auch wieder Wetzlar. Die Stadt teilt am Montag kurz und knapp mit „Wegen des Streikaufrufes der Gewerkschaft Verdi bleibt das städtische Europabad in Wetzlar am Mittwoch, 22. März, geschlossen.“