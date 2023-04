Europawochen in Wetzlar mit Workshop, Quiz und Künstlern

Im Rahmen der Kunstausstellung „EuropArt“ stellen noch bis Ende Mai Künstler aus Wetzlars Partnerstädten in der Stadtgalerie ihre Werke aus. Bei einem Gespräch am Mittwoch, 10. Mai, ab 18 Uhr in die Stadtgalerie, Bahnhofstraße 6, wird mit ihnen diskutiert. Per Livestream werden sie zugeschaltet. Der ehemalige ARD-Korrespondent in Washington und Preisträger des Deutschen Radiopreises, Andreas Horchler, führt durch den Abend. Lea Stöver, Leiterin des Creative Europe Desk Kultur in Bonn, beleuchtet die Schwerpunkte europäischer Kulturpolitik. Es geht um Fragen wie: Was ist Kunstfreiheit? Wie entsteht Freiheit durch Kunst? Gibt es künstlerische Grenzen? Kann die Kunst befreien? Wie unterschiedlich sind die Rahmenbedingungen für Kunst- und Kulturschaffende in Europa? Wie hat sich die Kulturlandschaft durch die Pandemie verändert?