Kirchenkreis an Lahn und Dill verliert 2110 Mitglieder

Wetzlar. Nicht nur die Katholiken müssen Jahr für Jahr einen deutlichen Verlust an Mitgliedern verkraften. Auch in der Evangelischen Kirche im Rheinland (EKiR), zu der der Kirchenkreis an Lahn und Dill gehört, konnte der Abwärtstrend 2022 nicht gestoppt werden. Die mittelhessische Exklave der EKiR, die von Gemeinden der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) umgeben ist, verlor etwas mehr als drei Prozent an Gemeindemitgliedern. In Zahlen ausgedrückt, die der Redaktion exklusiv vorliegen: Ende Dezember 2022 hatte der Kirchenkreis 65.663 Mitglieder. Das sind 2110 weniger als noch Ende 2021.