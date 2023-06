Ex-Fussball Profi kommt nach Münchholzhausen

Seine Eltern zogen 1990 aufgrund der Spannungen am Balkan und drohender Jugoslawienkriege mit ihm und seiner Schwester nach Deutschland. Die Familie lebte zunächst in Schömberg bei Pforzheim, wo er beim dortigen TSV Schwarzenberg von der F-Jugend bis zur D-Jugend spielte. Im Jahr 1999 zog er mit seinen Eltern nach Salt Lake City in die Vereinigten Staaten, um der Abschiebung nach Bosnien und Herzegowina zu entgehen. In den USA spielte er in verschiedenen Vereinen, zuletzt in Florida, und in der Jugend-Nationalmannschaft.