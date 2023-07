Ex-Schüler berichten in Wetzlar über ihre Karrieren

Wetzlar. Zu Gast in der Theodor-Heuss-Schule (THS) Wetzlar waren 27 ehemalige Schüler, die in den vergangenen Jahren ihr Abitur an der THS bestanden hatten. Sie erzählten von ihren vielfältigen Erfahrungen und gaben so den zukünftigen Absolventen aus der Jahrgangsstufe 12 des Beruflichen Gymnasiums einen Einblick in mögliche Studien-, Ausbildungs- und Karrierewege.