Exkursion im Wetzbachtal

Wetzlar. Zu einer Exkursion „Unterwegs im Wetzbachtal“ lädt das Amt für Umwelt und Naturschutz der Stadt Wetzlar im Rahmen des Exkursionsprogramms „Treffpunkt Natur“ am Sonntag, 25. Juni, um 10 Uhr ein. Felix Schindelbeck und Laura Jung erläutern entlang des Wetzbaches Gewässerlebewesen und die Gewässerökologie. Treffpunkt ist der Parkplatz an den Tennisplätzen (Nähe Weißmühle) in Wetzlar-Nauborn. Die Führung ist kostenfrei.