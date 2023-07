„Experimentelle Kunstwerkstatt“ für Kinder

Wetzlar. Im Stadtmuseum findet am Sonntag, 30. Juli, von 14 bis 16 Uhr der Kinder-Workshop „Experimentelle Kunstwerkstatt“ statt. Kunstpädagogin Alexandra Chernova lädt Kinder- und Jugendliche im Alter zwischen 8 und 14 Jahren ein, sich mit neuen Maltechniken und ungewöhnlichem Malwerkzeug künstlerisch frei zu entfalten. Vorerfahrungen sind nicht erforderlich. Der Workshop kostet 8 Euro und ist für maximal 6 Kinder- und Jugendliche vorgesehen. Die Anmeldung erfolgt entweder per E-Mail an museum@wetzlar.de oder telefonisch unter 06441-99-4131.