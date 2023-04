Wetzlar. Die Exponatenführung zum ehemaligen Lettner des Wetzlarer Doms findet am Sonntag, 23. April, 14 Uhr im Stadtmuseum Wetzlar, Lottestraße 8 statt. Das Museum hat einige Fragmente dieses Lettners als Leihgabe der katholischen Domgemeinde in seiner Obhut. Anmeldung bis Freitag, 21. April unter Telefon 06441-99-4131 oder per E-Mail an museum@wetzlar.de.