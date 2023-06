Fachbereichskonzert für Tasteninstrumente

Wetzlar. Die Wetzlarer Musikschule lädt am Sonntag, 25. Juni zum Fachbereichskonzert der Tasteninstrumente ein. Mit einem abwechslungsreichen Programm präsentieren sich talentierte Schüler. Das Konzert bietet eine vielfältige Auswahl an Stücken, die von renommierten Komponisten wie Debussy, Mozart, Chopin und Piazzolla stammen. Beginn ist um 17 Uhr im Konzertsaal der Musikschule am Schillerplatz. Der Eintritt ist frei.