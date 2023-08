Fachkräftemangel trifft deutsche Gründlichkeit

Ein Physiotherapeut behandelt in seiner Praxis das Bein einer Patientin. Wie in anderen Branchen herrscht auch in Gesundheits-, Kranken- und Altenpflege Fachkräftemangel. Ausländische Fachkräfte könnten helfen, doch deren Abschlüsse müssen vor einer Beschäftigung erst in einem aufwändigen Verfahren anerkannt werden. Mehrmonatige Verfahrensdauern sind die Regel.