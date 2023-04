Fachtag und Verleihung Huckepack Bilderbuchpreis

Wetzlar. Zu einem pädagogischen Fachtag rund um das Thema „Mit-Gefühl erleben“ lädt die Phantastische Bibliothek Wetzlar am Freitag, 5. Mai sowohl Fachpersonal als auch interessierte Bilderbuchfans ein. Im Rahmen von Vorträgen, Lesungen, Präsentationen und Workshops geht es um Ermutigung sowie starke und wegweisende Bilderbuchhelden. Höhepunkt der Veranstaltung ist die Bekanntgabe des diesjährigen Gewinners des Huckepack Bilderbuchpreises. Informationen zu den Anwärtern auf den Preis und dem Tagungsablauf finden sich auf www.phantastik.eu. Anmeldungen sind möglich per E-Mail an mail@phantastik.eu.