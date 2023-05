Fachwerkführung in Kluft „Von Schreckköpfen und Hessenmännern“

Wetzlar. Die Tourist-Information bietet am Sonntag, 28. Mai, einen Rundgang durch die Wetzlarer Altstadt zum Thema „Schreckköpfe und Hessenmänner“ an. Interessierte erfahren von Stadtführerin Renate Ruppricht, alles Wissenswerte zu den verschiedenen Fachwerkhäusern, welche einen wichtigen Teil der Wetzlarer Kultur darstellen. Treffpunkt zu diesem anderthalbstündigen Rundgang ist um 14.30 Uhr am Stadtmodell am Dom. Karten sind zum Preis von 8 Euro, in der Tourist-Information, Domplatz 8 oder per E-Mail an tourist-info@wetzlar.de erhältlich. Eine Anmeldung ist erforderlich.