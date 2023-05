Fahrt zum Hessentag nach Pfungstadt

Wetzlar. Der Bezirkslandfrauenverein Wetzlar fährt am Montag, 5. Juni nach Pfungstadt zum Hessentag. Die Fahrt kostet für Nichtmitglieder 20 Euro. Los geht es in Wetzlar um 8.30 Uhr am Hörnsheimer Eck/Real Markt. Die Rückkehr in Wetzlar ist für 20 Uhr geplant. Wer sich dieser Fahrt anschließen möchte, meldet sich bei Heike Zörner telefonisch unter 0151-11040842 oder 06447-6699 an oder per E-Mail an bezirkslandfrauenwetzlar@gmail.com. Mit der Anmeldung wird um Überweisung der 20 Euro auf das Konto: DE 42 5139 0000 0040 9466 08 gebeten.