Fahrt zur Freilichtbühne Hallenberg zur „Passion Jesu“

Wetzlar-Hermannstein. Die Kirchengemeinde Hermannstein bietet morgen, am Mittwoch, 23. August, ihren jährlichen Ausflug zur Freilichtbühne Hallenberg an. Dort kommt diesmal die dramatische Darstellung der „Passion Christi“ in bewegender Form zur Aufführung. Die Abfahrt ist um 14 Uhr an der Kirche. Vor der Aufführung besteht Gelegenheit zum Kaffeetrinken an der Freilichtbühne. Die Kosten für Fahrt und Eintritt betragen 25 Euro. Es sind noch einige Plätze frei. Anmeldungen erbeten bei Inge Judt, Telefon 06441-34832.