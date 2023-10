Faktencheck: Warum die Briefwahl sicher ist

Wetzlar. Am Sonntag wird in Hessen der Landtag gewählt. Viele setzen dabei auf die Briefwahl - in Wetzlar haben sich dafür derzeit 21,91 Prozent der Wähler entschieden. In sozialen Netzwerken wird aber manchmal die Geschichte erzählt, die Briefwahl sei nicht sicher. Was steckt hinter diesen Behauptungen, die schon bei früheren Wahlen kursierten? Ein Faktencheck.