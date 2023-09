Fall Ayleen: Ein kaum zu ertragender Prozess ist zu Ende

Seine Chatpartnerinnen fängt P. in einem Teufelskreis – Ayleen gelingt es bis zu ihrem Tod nicht, diesen Teufelskreis zu durchbrechen. Einzelne, vom Verurteilten ausgehende Nachrichten, in denen es wiederholt um Geschlechtsverkehr geht, sind für die Gerichtskammer ein weiterer Beweis: Der Mord an der 14-Jährigen ist sexuell motiviert.