Fall Ayleen: Lebenslange Haft für Jan P.

Der inzwischen 30-jährige Mann, der in Wetzlar geboren ist und zuletzt in Waldsolms in einer Wohnung lebte, hat das 14-jährige Mädchen Ayleen am 21. Juli 2022 zunächst in ihrer Heimat Gottenheim mit seinem silbernen Ford Ka abgeholt, Stunden später in einem Waldgebiet bei Cleeberg getötet und anschließend ihren Leichnam im Teufelsee bei Echzell (Wetteraukreis) versenkt. Spätestens im April 2022 haben sich Jan P. und Ayleen über das Online-Spiel „Fortnite“ im Internet kennengelernt und ab diesem Zeitpunkt regelmäßig via Snapchat und Whatsapp miteinander gechattet.