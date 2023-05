Falsche Bundespolizisten sorgen für Verwirrung in Wetzlar

Wetzlar. Drei bislang unbekannte Personen haben sich in Wetzlar am Freitagabend als falsche Bundespolizisten ausgegeben. Das gab die Polizei Wetzlar in einer Meldung bekannt. Die Täter betraten zunächst eine Kaffeerösterei am Wetzlarer Domplatz. Dort sprachen die drei Unbekannten einen 31-jährigen Mann und seinen 26-jährigen Begleiter an. Gegenüber den Opfern gaben sie sich als Beamte der Bundespolizei aus. Bei einer angeblichen Kontrolle durchsuchten die Unbekannten den 26-Jährigen und nahmen seinen Ausweis aus seiner Tasche. Danach leuchteten sie in seine Augen, um die Pupillen des Mannes zu überprüfen. Als der 26-Jährige dann noch gefesselt werden sollte, kam den Opfern die Situation endgültig merkwürdig vor. Sie fragten die vermeintlichen Beamten nach ihren Dienstausweisen. Daraufhin ergriffen diese die Flucht aus dem Geschäft. Wegen des Vorfalles ermittelt die Polizei nun wegen Nötigung, Amtsanmaßung und dem Missbrauch von Titeln.