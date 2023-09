Familien-Flohmarkt in Garbenheim

Wetzlar-Garbenheim. Die Kindertagesstätte Garbenheim und das Förderteam der Grundschule Garbenheim laden für Samstag, 30. September, von 10 bis 14 Uhr zum Familien-Flohmarkt am Schulhof der Grundschule Garbenheim, Schulstraße 10 ein. Angeboten werden Spielsachen, Kleidung für Babys, Kinder und Erwachsene, Schulsachen, Bücher und einfache Haushaltsgegenstände. Die Standgebühr beträgt 5 Euro, für maximal 3 Meter Tisch. Anmeldung für Verkäufer online auf https://bit.ly/flohmarkt-garbenheim. Rückfragen per E-Mail an flohmarkt-garbenheim@gmx.de oder telefonisch unter 015679 294858 (Ilona Mahel).