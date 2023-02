Wetzlar-Hermannstein. Die Ev. Kirchengemeinde Hermannstein lädt am Sonntag, 26. Februar, um 16.30 Uhr, zum Familien-Taizé-Gottesdienst in die Paulskirche in Hermannstein ein. Zeit, die Seele baumeln zu lassen, mit meditativer Musik, Gebeten sowie besinnlichen Impulsen. Für die Kinder wird nach dem gemeinsamen Beginn ein eigenes Programm im Gemeindehaus angeboten.