Fasching beim TSV Garbenheim

Wetzlar-Garbenheim. Der TSV Garbenheim lädt für Samstag, 18. Februar, ab 18.33 Uhr zur Kostümsitzung ein. Am Dienstag, 21. Februar veranstaltet der TSV Garbenheim einen Kinderfasching ab 15.11 Uhr mit Programm und Kostümprämierung. Bei allen Veranstaltungen kommt das Prinzenpaar der WKG zu Besuch. Beide Veranstaltungen finden in der TSV-Turnhalle Garbenheim, Wiesenstraße 11 statt. Karten gibt es im Vorverkauf am Sonntag, 5. und 12. Februar, um 10 Uhr im Jugendraum der Turnhalle.