„Faust ’n’ Roll – Rocktheater nach Goethe“ kommt nach Wetzlar

Das Stück wurde nach einer Idee von Michael Manthey produziert. Ihm und seinem Team kamen dabei Erfahrungen bei der Produktion von „Faust – Die Rockoper“ zugute, deren Aufführungen sie Hunderte Male über 14 Jahre verantworteten. Das Sujet von „Faust ‘n’ Roll“ lässt starke Anleihen an die Fantasiewelt des „Steampunk“ erkennen, welche in die Geschichte und den Gestus der handelnden Figuren eingewoben wurden. Bei „Steampunk“ handelt es sich um ein Rollenspiel-Genre, das im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert angesiedelt und quasi stehengeblieben ist in der Zeit der Dampfmaschinen: Alles funktioniert mit Dampf, mit grober Mechanik, was sich im immer wiederkehrenden Motiv der Zahnräder widerspiegelt.