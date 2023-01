FDP wählt den Wetzlarer Matthias Büger auf Platz sechs

Büger gehört seit September 2021 als Parlamentarischer Geschäftsführer dem engeren Führungsteam der FDP-Landtagsfraktion an. In seiner Vorstellungsrede hatte der 53-jährige Mathematiker auf seine beruflichen Erfahrungen in Universität und Bank und auf seine kommunalen Mandate als Stadtverordneter und Kreistagsabgeordneter hingewiesen.