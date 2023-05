FDP Wetzlar bekräftigt ihren autofahrerfreundlichen Kurs

In seiner Ansprache habe Büger, der zugleich Landtagsabgeordneter und Vorsitzender der FDP-Fraktion in der Wetzlarer Stadtverordnetenversammlung ist, die Rolle der FDP in Berlin und Wetzlar verglichen, erläutert die Partei in einer Pressemitteilung Dabei habe er Parallelen festgestellt. In beiden Fällen sei eine lagerübergreifende Koalition aufgrund des Wahlergebnisses erforderlich gewesen. Die FDP habe sich der Verantwortung gestellt und leiste einen wichtigen Beitrag. So achte man in Berlin wie in Wetzlar darauf, dass bei allem nötigen Ausbau von ÖPNV und Radwegen der Autofahrer nicht zum Feindbild der Politik werde. Deshalb setze sich die FDP in Wetzlar auch für Parkraum in der oberen Altstadt ein.