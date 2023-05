Federleichte Märchen

Wetzlar. Wer die richtige Feder hat und leise darauf pustet, hat oft einen Wunsch frei ... Von solchen und weiteren Federn wird am Montag, 22. Mai, ab 17 Uhr in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar in der Turmstraße 20 erzählt. Zu den Montagsmärchen sind Kinder ab etwa drei Jahren und alle Erwachsenen eingeladen, die es lieben, sich vorlesen zu lassen. Um eine rechtzeitige Anmeldung per E-Mail an mail@phantastik.eu oder telefonisch unter 06441-40010 wird gebeten. Das Zuhören ist kostenfrei.