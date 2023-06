FeG lädt zur „Langen Tafel“

Wetzlar. Am 24. Juni verwandelt sich die Bahnhofstraße in ein Open-Air-Lokal mit buntem Programm. Zusammen mit der Evangelischen Kirchengemeinde Niedergirmes lädt die Freie evangelische Gemeinde (FeG) Wetzlar zu einem Bürgerfest ein, das am Samstag, 24. Juni, um 11.30 Uhr mit einem Gottesdienst beginnt. „Jeder ist herzlich eingeladen, an den langen Tischen ein leckeres Essen für nur 50 Cent zu sich zu nehmen“, erläutert Koordinator Knuth Stamer das Konzept. Es soll ein Miteinander der Kulturen, Generationen, Religionen – einfach zwischen Menschen sein. Neben deutschen und internationalen Spezialitäten gibt es Live-Musik, Kinder- und Mitmachaktionen. Schirmherr der „Langen Tafel“ ist Oberbürgermeister Manfred Wagner. An der Aktion beteiligt sind die Kooperationspartner Flüchtlingshilfe Mittelhessen, Tafel Wetzlar, Stadtbibliothek Wetzlar, und die VHS Wetzlar.