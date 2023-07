Feierabendkonzert in der Kreuzkirche

Wetzlar. Der Jugendchor der Evangelischen Kirchengemeinde Wetzlar „Heaven’s Voices“ lädt am Dienstag, 18. Juli, zu einem Feierabendkonzert in die Kreuzkirche ein. Junge Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Jochen Stankewitz präsentieren neben zeitgenössischer geistlicher Chormusik mit Werken von Schronen, Aguiar und Høybye auch Popsongs von Elton John, ABBA und Titel aus ihrem Repertoire an Gospels und Spirituals. Unter dem Motto mit Groove und Blues begleitet sie Hartmut Reyl wie auf dem E-Piano. Im Rahmen des etwa einstündigen Konzertes werden drei Mitglieder des Chores verabschiedet, die den Chor nach erfolgreichem Abitur verlassen. Beginn ist 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.