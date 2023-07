Ferienaktion im Europapark

Wetzlar. In den Sommerferien bietet die Jugendarbeit der Stadt Wetzlar ein kostenloses offenes Spiel- und Sportangebot im Europapark an. Alle Kinder, Jugendliche und Familien sind eingeladen, sich Ballspiele, Brettspiele, Wurf- und Fangspiele und viele weitere Spielmaterialien auszuleihen, oder gemeinsam mit den Mitarbeitern der Abteilung für Kinder- und Jugendbildung Gruppenspiele zu spielen. Die Aktion findet jeweils mittwochs in der Zeit von 14 bis 18 Uhr am Basketballplatz Europapark an folgenden Tagen statt, 2. August, 16. August und 23. August. Kontakt: Koordinatorin des Jugendtreffs, Alexandra Kielstein, E-Mail: alexandra.kielstein@wetzlar.de, Telefon 0151-16265293. Weitere Veranstaltungen können im Wetzlarer Sommerferienprogramm auf www.juki-wetzlar.de eingesehen werden.