Fernbleiben des Unterrichts endet vor Wetzlarer Gericht

Wetzlar. In Deutschland besteht gesetzlich Schulpflicht ab dem 6. Lebensjahr – danach muss das Kind mindestens neun Jahre in Vollzeit die Schule besuchen. Wie lange genau ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Doch was passiert, wenn ein Kind nicht zum Unterricht kommt und die Eltern dieser Pflicht nicht nachkommen? Nun, dies kann in dem ein oder anderen Fall vors Gericht führen. So ist es Eltern aus Ehringshausen ergangen, die seit November 2021 ihre 14-Tochter nicht mehr zur Schule schicken. Das Staatliche Schulamt hat Anzeige bei der Staatsanwaltschaft erstattet. In Hessen drohen Freiheitsstrafen bis zu sechs Monaten oder Geldstrafen bis zu 180 Tagessätzen.