Feuerwehr Blasbach investiert in die Zukunft

Die Kinderfeuerwehr ist ein Angebot an Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren. Danach können die Kinder dann in die Jugendfeuerwehr wechseln. Die Erfolgsgeschichte Kinderfeuerwehr startete im Jahr 2004 in Wetzlarer Stadtteil Nauborn. Hier sind die ersten Kids aus der Kinderfeuerwehr mittlerweile in der Einsatzabteilung tätig.