Feuerwehr Büblingshausen erhält Integrationspreis des Landes

Bei den Preisen für die Arbeitgeber wurde zudem die Safran Cabin Germany GmbH und Co. KG aus Herborn ausgezeichnet. Die Firma steche mit einer besonderen Kooperation der Stadt Herborn hervor, teilt das Land mit. Im Ausbildungszentrum am Standort Herborn werden feuerwehrtechnische Gerätschaften in Abstimmung und nach Bedarf der örtlichen Feuerwehr konzipiert und gebaut. So wurden in der Vergangenheit zum Beispiel spezielle Rollwägen für kontaminierte Einsatzkleidung hergestellt.