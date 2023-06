Feuerwehr löscht brennendes Müllfahrzeug in Wetzlar

Der Inhalt eines Müllfahrzeuges ist am Dienstagmorgen im Wetzlarer Stadtteil Nauborn in Brand geraten. 27 Feuerwehrleute mehrerer Wehren aus Wetzlar hatten anschließend alle Hände voll zu tun. (© Feuerwehr Wetzlar)

Die Ladung eines Müllwagens ist am Dienstagmorgen in Nauborn in Brand geraten. Die Wetzlarer Feuerwehr geleitete das Fahrzeug vor dem Löschen zum Festplatz.