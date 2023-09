Feuerwehr löscht Scheunenbrand in Garbenheim

Vor Ort stellte sich der Scheunenbrand schnell als recht harmlos heraus. Um 12.30 Uhr war das Feuer in der Scheune in Garbenheim gelöscht. Einsatzkräfte kümmerten sich in der Straße „Ritterkaut“ zu diesem Zeitpunkt bereits um Nachlöscharbeiten und hielten mit einer Wärmebildkamera nach Glutnestern am verkohlten Dachgiebel Ausschau.