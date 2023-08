Film über Kloster Altenberg wird gezeigt

Wetzlar. Nach Flucht und Vertreibung haben die Mitglieder des Königsberger Diakonissenmutterhauses der Barmherzigkeit im Jahr 1954 eine neue Heimat im Kloster Altenberg bei Oberbiel gefunden. Unter dem Titel „Der Segen vom Altenberg – Erinnerungen an das Königsberger Diakonissenmutterhaus“ hat die Drehbuchautorin Henriette Piper einen Dokumentarfilm produziert. Dieser Film wird am Dienstag, 19. September, um 11 Uhr in der Gaststätte „Zum Matchball“ beim Tennisplatz, Im Bodenfeld 1 gezeigt. Die Autorin Henriette Piper ist 1951 in Kiel geboren. Sie studierte Germanistik und Geschichte in Deutschland und Schweden. Ihr Großvater Hugo Linck war der letzte evangelische Pfarrer von Königsberg. Der Eintritt ist frei. Im Anschluss gibt es ab 12.30 Uhr ein gemeinsames Mittagessen.