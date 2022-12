Finale in der Wichtel-Pagode

Wetzlar. Letztmalig können Kinder unter fachkundiger Anleitung von Michael Rogalla am Freitag, 23. Dezember, von 15 bis 18 Uhr in der Wichtel-Pagode am Domplatz, basteln. Es wird gezeigt, wie man Weihnachtsbaumschmuck selber erstellen kann. Ob Faltenengel aus Papier, Schneemänner aus Kugeln und Filz, Tannenzapfen bunt gestalten, Sterne aus Papiertüten und vieles mehr. Und das Beste ist, jeder kann mitmachen und für Oma und Opa noch ein Geschenk für den Tannenbaum fertigen.