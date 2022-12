Finanzpolster für die Müllgebühren im Lahn-Dill-Kreis wächst

Die Abfallwirtschaft Lahn-Dill lagert neue Mülltonnen in ihrem Zentrum in Aßlar. Nächstes Jahr will der Eigenbetrieb des Kreises die Müllgebühren neu kalkulieren und kann dabei von einer verbesserten Rücklage zehren (Archivfoto). (© Lahn-Dill-Kreis)