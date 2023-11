Finnland-Abend mit Lesung

Wetzlar. Die Deutsch-Finnische Gesellschaft lädt für Mittwoch, 8. November, um 19 Uhr in die Stadtbibliothek Wetzlar, Bahnhofstraße 6 zu einem Finnland-Abend ein. Der Finnbuchautor Eberhard Apffelstaedt wird aus seinen vier Büchern unterhaltsame Geschichten rund um seinen finnischen Freund Matti und über die deutsche Familie Machtniks vortragen. Die bei ihrem Aufenthalt in Finnland zahlreiche absurde und vergnügliche Episoden erleben. Musikalisch begleitet Apffelstaedt den Abend am Klavier, mit Stücken nordischer Komponisten.