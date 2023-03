Lisa Fitz in Wetzlar? Das Publikum ist gespalten

Fitz ist – das mag in der Natur des Kabaretts liegen – schon öfter angeeckt und hat immer wieder unangenehme Themen und sogenannte heiße Eisen angepackt. Das mögen ihre Fans an ihr. Spätestens den Song „Ich sehe was, was Du nicht siehst“ (2018) sehen Skeptiker aber als Zeichen einer grundlegenden Wandlung. Im Text heißt es unter anderem: „Der Schattenstaat, die Schurkenbank, der Gierkonzern, Wer nennt die Namen und die Sünden dieser feinen Herrn? Der Rothschilds, Rockefeller, Soros & Konsorten, die auf dem Scheißeberg des Teufels Dollars horten.“ Auch von „Kaltblütern“ ist die Rede, was ihre Kritiker als Verweis auf den Verschwörungsmythos der Reptiloiden verstehen.