Fliegende Kobolde - Die Fledermauswelt in Wetzlar

Wetzlar. Zu einer Fledermaus-Exkursion „Fliegende Kobolde“ laden das Amt für Umwelt und Naturschutz der Stadt Wetzlar und die Hessische Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz (HGON) für Freitag, 15. September, um 19 Uhr ein. Vor der Exkursion gibt Rudolf Fippl (HGON) in einem Vortrag im Rathaus einen Einblick in die Lebensweise der scheuen Tiere. Für die heimischen Fledermäuse ist die Jungenaufzucht inzwischen abgeschlossen. Die jungen Fledermäuse jagen jetzt selbstständig, sodass an größeren Gewässern wie der Lahn im August und September in den Abend- und Nachtstunden reger Flugbetrieb herrscht. An Gewässern ist der Insektenreichtum besonders groß und die nahrungssuchenden Fledermäuse können über dem Wasser gut beobachtet werden. Treffpunkt ist das Neue Rathaus Wetzlar, Ernst-Leitz-Straße 30, Erdgeschoss, Raum 03/04. Die Führung ist kostenfrei. Um Anmeldung bis Mittwoch, 13. September, auf www.wetzlar.de/treffpunktnatur oder telefonisch unter 06441-993901 wird gebeten.