Wetzlar. Der Berliner Gitarrist und Sänger Florian Lohoff gilt als einer der vielversprechendsten Vertreter der „Young Generation of Blues“, wobei er die Grenzen zwischen Funk, Soul, Rock und Pop auslotet, um seinen ganz eigenen Stil zu kreieren. Am Mittwoch, 3. Mai, geben Florian Lohoff und seine Band ab 20 Uhr im Wetzlarer Franzis ein Konzert. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 20 Euro.