Förderung für den Reit- und Fahrverein Wetzlar

Wetzlar. Der Umgang mit Pferden verbindet Menschen – und das ganz unabhängig von sprachlichen, körperlichen und sozialen Hürden. Bei der Arbeit mit Pferden sind viele Barrieren schnell überwunden. Genau hier setzt das Förderprojekt „Pferde bauen Brücken“ an, das Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen den Kontakt zu Pferden ermöglicht. Nun wurden 15 Aktionen von Reitvereinen ausgewählt, die in diesem Jahr über das Projekt gefördert werden. Darunter befindet sich auch der Reit- und Fahrverein Wetzlar.