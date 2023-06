Förderverein spendet der Notaufnahme Transportstühle

Mehr als 32.000 Patienten werden jährlich in der Notaufnahme des Klinikums Wetzlar versorgt. In den vergangenen fünf Jahren hat der Förderverein am Klinikum Wetzlar zahlreiche Projekte unterstützt und insgesamt mehr als 70.000 Euro gespendet. „Die gute Versorgung der Patienten am Klinikum Wetzlar liegt unserem Förderverein sehr am Herzen“, sagt der Vorsitzende, Frank Diehl. Der Förderverein hat aktuell rund 100 Mitglieder.