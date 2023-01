Fortbildungsreihe zur „Kinder- und Jugendbeteiligung“

Wetzlar. Die Jugendförderungen und Jugendbildungswerke in Mittelhessen bieten ab 9. Februar wieder eine gemeinsame Fortbildungsreihe zum Thema Kinder und Jugendbeteiligung an. Kommunen und Landkreise streben zunehmend an, junge Menschen als Experten an Entscheidungs- und Gestaltungsprozessen zu beteiligen. Doch wie funktioniert Partizipation mit Kindern und Jugendlichen eigentlich? Was sind die Chancen, Grenzen und Herausforderungen?