Forum Wetzlar ist innerhalb weniger Minuten vollständig geräumt

Center-Managerin Mara Baldus zeigte sich nach Abschluss der Übung in einer Pressemitteilung „ausgesprochen zufrieden“ mit deren Ablauf: „Um 10.17 Uhr wurde per Banddurchsage die Räumung des Centers angekündigt und begonnen, bereits um 10.25 Uhr war das Center dann vollständig geräumt. Mit dieser Übung wollen wir uns für den Ernstfall wappnen und Sicherheitsabläufe möglichst in Echtzeit prüfen“, erklärte sie. Knappe neun Minuten Dauer seien für so eine Maßnahme „eine ausgesprochen gute Zeit“. Insbesondere das Verkaufspersonal, aber auch die Kunden hätten hervorragend reagiert. Um 10.30 Uhr sei der Geschäftsbetrieb wieder normal angelaufen.