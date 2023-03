Fotoausstellung Nicole Simon. Goethe is back

Wetzlar. Fotografische Reflexionen über Leben und Werk von Goethe zeigt Nicole Simon in ihrer Ausstellung „Goethe is back“ von Samstag, 15. April bis Sonntag, 4. Juni im Stadtmuseum Wetzlar, Lottestraße 8 bis 10. Die Vernissage findet am Freitag, 14. April, um 19 Uhr statt. Die Bilder, unter anderem Schwarz-Weiß-Fotografien von Goethes Lebensstationen und lebendig leuchtende Pop-Art-Porträts, lassen den Universalgelehrten erstmalig in einem völlig neuen Licht erscheinen und bilden die Brücke zu seiner Dichtung. Das Museum ist dienstags bis sonntags von 11 bis 16 Uhr geöffnet.