Fotografen sprechen Gesellen in der Wetzlarer Leica-Welt frei

Die Corona-Zeit mit all ihren Einschränkungen und anderen Schwierigkeiten hat laut Obermeister Stephan entscheidend dazu beigetragen, dass die Zahl der in diesem Jahr Freizusprechenden mit neun so niedrig ausfiel wie bisher noch nie. „Ohne den Kontakt mit Menschen fehlt Entscheidendes“, so Stephan. Ohne Studio- und Betriebserfahrungen habe auch die gezwungenermaßen lange praktizierte Online-Ausbildung – das erste Ausbildungsjahr komplett – nur ein begrenztes Hilfsmittel sein können. Gegen Ende und nach Aufhebung der Restriktionen habe vieles in zwangsläufig kompakter Form möglichst effektiv nachgeholt werden müssen.