Frankreich-Freunde leiden mit Oliver Twist

Victor Campa hatte aus dem Roman Oliver Twist von Charles Dickens Szenen ausgewählt, übersetzt und mit Musik versehen, die in teils herben, teils fröhlichen Folgen das Leben des Waisenjungen Oliver beschrieben. Dieser wird im Waisenhaus geboren, verbringt die ersten Jahre bei einer amtlich bestellten trunksüchtigen Amme und kommt dann in einer Pflegefamilie unter, die ihn auch nur ausbeutet. Letzten Endes findet der Junge mit der Hilfe einiger gutherziger und wohlhabender Menschen einen Ausweg aus Ausbeutung und Not.