Franks drei Minuten: Das große Achselzucken

Im modernen deutschen Antisemitismus wächst zusammen, was offenbar irgendwie zusammen gehört. Der Wunsch, sich aus dem Weltgeschehen irgendwie heraushalten zu können, ohne jemals erkennbar Position für das Gute am sogenannten Westen beziehen zu müssen, paart sich mit militantem Pazifismus, der es schon den Ukrainern übel nahm, dass sie sich verteidigen wollten. Der Antikapitalismus verheiratet sich mit dem Glaube an das Märchen, dass die Juden letztendlich doch irgendwie „reich und mächtig“ seien und der Satz, dass der „Antisemitismus der Antikapitalismus des dummen Menschen“ sei, passt perfekt zu denen, die nun als linke Kampfgruppen an der Seite „palästinensischer“ Krawallmacher in Neukölln die Straßen unsicher machen.