Franks drei Minuten: Ich will mein Butterbrot zurück

Warum gibt eigentlich das Butterbrot ebenso wie die belegte Stulle überall als langweilig? Wer das behauptet, hat noch nie diesen wunderbaren Moment erlebt, wenn einem ein fertig belegtes Brot gereicht wird. Dies sollte unbedingt mal wissenschaftlich untersucht werden, denn es scheint empirisch bereits längst belegt zu sein: So wie jede handelsübliche Apfelsorte deutlich besser schmeckt, wenn die Frucht geschnitten und eventuell sogar geschält auf einem Teller serviert wird, so wird auch die klassische Stulle erst dann zum kulinarischen Höhepunkt, wenn man sie nicht selbst zubereiten muss, sondern fertig belegt gereicht bekommt. Damit wir uns nicht falsch verstehen: Es muss kein kompletter Gemüsegarten dazu gepackt werden, denn das Missverständnis, man bräuchte so überflüssigen Mumpitz wie Petersilie, Dill oder gar Rucola auf seinem Backwerk, hält sich insbesondere beim weiblichen Teil unserer Bevölkerung sehr hartnäckig. Brot, Butter oder, wie es meine Oma formulierte, „Gute Butter“ und dann der Belag, das reicht völlig aus.