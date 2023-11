Franks drei Minuten: Ihr wolltet Merz, ihr kriegt den Merz

Jeder kennt doch diese Situation. Man hat einen Arbeitskollegen, einen Verwandten oder Freund, bei dem man in Gesellschaft immer zittert, ob er sich wieder mal im Ton vergreift. Ich gebe zu, dass ich mich irgendwie gefreut habe, als die Christdemokraten endlich nach mehreren Anläufen den Sauerländer zu ihrem Chef gemacht haben. Es hatte so ein bisschen `was von Karl Lauterbachs Amtsübernahme: „Ihr wolltet Merz, ihr kriegt den Merz!“ Denn wie ich es schon an dieser Stelle beschrieben hatte, wurde Merz schon in den ausklingenden Merkel-Tagen von der CDU-Basis wie heiße Ware gehandelt. Man könnte sagen: Friedrich Merz war das Cannabis der CDU, die Wundertüte, die man früher am Kiosk unter der Ladentheke hervorgeholt bekam, während die Eltern, in diesem Fall die CDU-Gremien, davor warnten. Und ich gestehe, dass Merz die Oppositionsrolle sehr ordentlich angenommen hat.